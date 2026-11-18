Abatieron a "Mayonesa", el menor acusado por el crimen del policía Alan Molina en Fuerte Apache
El prófugo de 17 años murió durante un enfrentamiento con la policía en el marco de 25 allanamientos simultáneos.
Joel Sebastián Magallanes, el delincuente de 17 años fue abatido por la policía bonaerense durante un megaoperativo realizado en Fuerte Apache. El fallecido era apodado “Mayonesa” y había sido acusado por el crimen del policía Alan Cristian Molina
El pasado 2 de octubre, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de un hombre que fabricaba armas caseras y era proveedor de la banda de "Mayonesa" y "Gordo Tilín", el líder de una organización criminal que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.
A raíz de esta situación, comenzaron las tareas investigativas que permitieron a efectivos de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal ingresar al asentamiento y llevar a cabo 25 allanamientos en simultáneo para dar con el prófugo, a quien abatieron durante un enfrentamiento armado.
El policía asesinado, de 30 años y padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache junto a otros efectivos. En ese momento, intentaron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1.
El damnificado se adelantó unos metros de sus compañeros y, al ingresar a esa zona, recibió un disparo. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, donde los médicos constataron lesiones en la axila derecha y en la cintura del lado izquierdo sin orificio de salida, y poco después se confirmó su deceso.