Joel Sebastián Magallanes, el delincuente de 17 años fue abatido por la policía bonaerense durante un megaoperativo realizado en Fuerte Apache. El fallecido era apodado “Mayonesa” y había sido acusado por el crimen del policía Alan Cristian Molina

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El pasado 2 de octubre, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de un hombre que fabricaba armas caseras y era proveedor de la banda de "Mayonesa" y "Gordo Tilín", el líder de una organización criminal que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.

A raíz de esta situación, comenzaron las tareas investigativas que permitieron a efectivos de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal ingresar al asentamiento y llevar a cabo 25 allanamientos en simultáneo para dar con el prófugo, a quien abatieron durante un enfrentamiento armado.

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El policía asesinado, de 30 años y padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache junto a otros efectivos. En ese momento, intentaron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1.

El damnificado se adelantó unos metros de sus compañeros y, al ingresar a esa zona, recibió un disparo. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, donde los médicos constataron lesiones en la axila derecha y en la cintura del lado izquierdo sin orificio de salida, y poco después se confirmó su deceso.

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