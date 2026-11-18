Este miércoles 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la EPOC, una jornada dedicada a visibilizar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD) eligió para 2026 el lema «Diagnóstico temprano y tratamiento para una vida mejor», con el objetivo de reducir las demoras en la detección y la atención. La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que dificulta la salida del aire de los pulmones. Puede manifestarse con tos que persiste, flema y falta de aire, sobre todo al hacer actividades como caminar rápido o subir escaleras. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo. La exposición prolongada al humo de leña, al polvo o a ciertos vapores en el trabajo también puede aumentar el riesgo. Cómo se diagnostica y qué opciones de atención hay Cuando hay síntomas persistentes, especialmente en personas que fuman o fumaron, el equipo de salud puede indicar una espirometría. En esta prueba, la persona sopla por una boquilla y el equipo mide cuánto aire expulsa y con qué rapidez. Los resultados ayudan a confirmar si existe una obstrucción persistente al flujo de aire. Dejar de fumar es una de las medidas más importantes para reducir el riesgo y ayudar a frenar el avance de la enfermedad. Según cada caso, el tratamiento puede incluir inhaladores y rehabilitación pulmonar para aliviar los síntomas y facilitar las actividades cotidianas.