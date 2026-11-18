La Libertad Avanza consiguió dictamen para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de alcanzar un acuerdo con distintos bloques aliados y aceptar una serie de modificaciones a la iniciativa original. El objetivo del Gobierno es llevar el proyecto al recinto el próximo 25 de noviembre.

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Las negociaciones de La Libertad Avanza incluyeron al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Provincias Unidas y Argentina Federal. Los entendimientos permitieron reunir los respaldos necesarios para avanzar con el tratamiento legislativo, aunque todavía quedan compromisos que deberán quedar plasmados en la redacción definitiva.

Uno de los principales puntos de discusión fue el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. En ese sentido, el Ejecutivo aceptó retirar los artículos que derogaban disposiciones vinculadas con la emergencia del sector y se comprometió a garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema. Resta definir cómo se distribuirán las partidas y cuáles serán los mecanismos de actualización para asegurar las prestaciones.

Otro de los ejes de negociación estuvo relacionado con las universidades nacionales. El Gobierno mantiene conversaciones para alcanzar un acuerdo que contemple mayores recursos presupuestarios y modificaciones en el régimen de contribuciones patronales administrado por ARCA.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para financiar el sistema universitario durante 2027, mientras que el proyecto original contempla $7,3 billones. Las instituciones advierten sobre la necesidad de garantizar los fondos para salarios docentes y no docentes, funcionamiento e investigación. Además, desde Argentina Federal reclamaron partidas adicionales para Ciencia y Técnica.

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Durante las negociaciones también se incorporaron pedidos vinculados con obras públicas e infraestructura provincial. El oficialismo aseguró que contempló proyectos reclamados por distintos gobernadores, aunque todavía no se precisaron los montos ni la distribución territorial de los recursos.

Entre los acuerdos alcanzados aparece la prórroga hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista. El beneficio, impulsado por el PRO, contempla incentivos impositivos para las empresas del sector, entre ellos la devolución acelerada del IVA, la amortización anticipada en Ganancias y retenciones cero para las exportaciones.

También hubo avances en el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. El Gobierno aceptó regularizar las transferencias y habilitar operaciones de financiamiento porteño con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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Por otra parte, el MID consiguió que se incorporara una partida específica para finalizar el tramo de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, una obra que cuenta con financiamiento de la CAF, pero que no estaba contemplada en el proyecto original. También reclamó duplicar los fondos destinados a las Becas Manuel Belgrano.

Pese al avance del oficialismo, el proyecto recibió fuertes cuestionamientos de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda, que expresaron su rechazo y presentaron dictámenes propios.

Por un lado se cuestionaron las proyecciones económicas incluidas en la iniciativa y que los parámetros previstos por el Gobierno subestiman la inflación y sobreestiman los ingresos.

En tanto, la diputada Julia Strada advirtió sobre lo que consideró una inconsistencia estructural del Presupuesto y cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Federico Furiase, durante el debate.

Desde el bloque peronista también reclamaron recursos para el Fondo de Seguridad Vial, destinado a la construcción y el mantenimiento de las rutas nacionales.

El proyecto presentado por el Gobierno contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación acumulada del 18% para diciembre de 2027 y un dólar estimado en $1.848.

Con el dictamen conseguido en comisión, el oficialismo buscará ahora reunir los votos necesarios para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, en una sesión prevista para el 25 de noviembre.