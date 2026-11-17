Con ayuda de sus aliados, el oficialismo logró el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para debatir el Presupuesto 2027, una iniciativa que llegaría al recinto el próximo miércoles 25.

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El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, confirmó que se habían conseguido 27 firmas de los 49 integrantes que reúne el cuerpo.

De las 27 firmas del despacho de mayoría, 20 corresponden a miembros de La Libertad Avanza y siete de fuerzas aliadas.

Los diputados aliados que ayudaron al oficialismo fueron Daiana Fernández Molero (PRO), Fernando De Andreis (PRO), Lisandro Nieri (UCR), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Elia Fernández (Independencia, Tucumán).

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En este sentido, se destaca como en la previa del tratamiento en comisiones, se rumoreaba que el oficialismo aceptó una serie de cambios que les exigieron los bloques aliados para asegurar los apoyos necesarios al proyecto.

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Dichas conversaciones, según lo señalan, involucraban a miembros del PRO, la UCR Provincias Unidas y Argentina Federal.

Y uno de los puntos que pidieron los aliados, es el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. El Ejecutivo aceptó retirar los artículos que derogaban disposiciones de la emergencia del sector y se comprometió a garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema. El tema había sido planteado como una condición por el PRO y el MID para acompañar el proyecto.

La negociación incluyó además compromisos vinculados con obras públicas e infraestructura provincial. El oficialismo aseguró que incorporó proyectos reclamados y además de otros pedidos por parte del PRO y otros referidos a los fondos destinados a las universidades.

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Por otro lado, el Presupuesto 2027 pronostica un crecimiento del 4%, lo cual contrasta con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que anticipa una expansión apenas por encima de los dos puntos.

A su vez, se prevé que los gastos totales lleguen a los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno nacional. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo espera una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1728.

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Con respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a un incremento de los recursos que permita afrontar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal, sobre la base de las proyecciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año