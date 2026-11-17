Los trabajadores de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) anunciaron que se movilizarán de manera pacífica para pedir una resolución que permita reabrir las plantas industriales y recuperar los empleos. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) difundió el anuncio en un comunicado firmado por su secretario general, Héctor Luis Ponce.

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Según el gremio, varias empresas compraron los pliegos de la licitación, pero las sucesivas presentaciones judiciales demoraron el proceso de liquidación. Ponce reconoció el derecho de las partes a recurrir a la Justicia y cuestionó que los planteos que ya fueron rechazados sigan postergando una definición.

El impacto en las localidades

Ponce sostuvo que la salida debe contemplar los intereses de los acreedores y de los trabajadores y facilitar proyectos de inversión que permitan volver a producir. También advirtió que la parálisis afecta a los hogares que dependen de esos salarios y a las localidades donde se encuentran las plantas.

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“Cada planta cerrada es un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo”, afirmó el dirigente. El sindicato señaló que los empleados llevan años de incertidumbre y pidió que la resolución del proceso permita recuperar los ingresos y dar previsibilidad a las familias.

La movilización buscará hacer visible ese reclamo. Los trabajadores definirán la fecha en una asamblea cuya convocatoria todavía está pendiente.

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