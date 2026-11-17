El Gobierno de Javier Milei enfrenta una jornada clave en el Congreso para avanzar con su reforma electoral. Este martes, desde las 15:00, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatirá el nuevo proyecto impulsado por La Libertad Avanza, que tiene como principal objetivo suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027.

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El oficialismo trabaja contrarreloj para conseguir las 10 firmas necesarias sobre los 19 integrantes de la comisión y obtener dictamen. Para alcanzar ese número, deberá reunir el acompañamiento de legisladores de la Unión Cívica Radical y de distintos espacios provinciales, en medio de negociaciones que todavía presentan incertidumbres.

La iniciativa representa un cambio respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, que proponía eliminar definitivamente las primarias. Ante las dificultades para reunir consensos, el Gobierno modificó su postura y ahora plantea suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027, sin avanzar con su eliminación permanente.

La intención de la Casa Rosada es conseguir un primer respaldo parlamentario que permita llevar la discusión al recinto del Senado durante la próxima semana.

Las negociaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene contactos con gobernadores y dirigentes provinciales para conseguir apoyo a la iniciativa. En el Senado, Patricia Bullrich también tendrá un papel central en la búsqueda de acuerdos.

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El escenario, además, está atravesado por diferencias internas dentro del oficialismo y cuestionamientos de algunos sectores aliados, que advierten sobre la necesidad de revisar determinados artículos antes de acompañar el proyecto.

Además de la suspensión de las PASO, el nuevo borrador incorpora modificaciones que generan debate entre los distintos bloques políticos.

Uno de los puntos más discutidos es la habilitación de listas colectoras. El mecanismo permitiría que una misma fórmula presidencial pueda ser acompañada por hasta dos agrupaciones políticas diferentes, cada una con sus propias listas de candidatos legislativos.

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La propuesta apunta a facilitar acuerdos entre La Libertad Avanza y fuerzas provinciales que quieran respaldar una eventual candidatura presidencial de Milei, pero conservar sus propias estructuras y representantes en el Congreso.

Sin embargo, el sistema despertó cuestionamientos por su posible impacto en la distribución de bancas y por las dudas sobre su aplicación con la Boleta Única de Papel. Incluso dentro del oficialismo surgieron objeciones sobre algunos aspectos de su constitucionalidad.

El proyecto también contempla una nueva versión de Ficha Limpia, que establecería restricciones para las candidaturas nacionales de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, bajo determinadas condiciones temporales.

El texto, compuesto por 20 artículos, incluye además modificaciones en las reglas de publicidad electoral. La propuesta habilita la difusión de publicidad política en distintos medios de comunicación y espacios públicos fuera de los períodos tradicionales de campaña.

Otro de los aspectos contemplados es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. En caso de una segunda vuelta electoral, la Cámara Nacional Electoral podría organizar un debate entre los candidatos, aunque su realización dejaría de ser obligatoria.

También se proponen cambios vinculados con la representación argentina en el Parlamento del Mercosur y con los requisitos de funcionamiento de los partidos políticos.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca modificar las reglas electorales y reducir los costos de los procesos políticos. No obstante, los distintos capítulos de la iniciativa deberán atravesar las negociaciones parlamentarias para conseguir los votos necesarios.

La Libertad Avanza tiene como objetivo conseguir dictamen este martes y avanzar con el tratamiento en el recinto del Senado. El jueves 26 de noviembre aparece como una fecha tentativa para llevar el proyecto a votación, aunque el cronograma dependerá de los acuerdos que consiga el oficialismo.