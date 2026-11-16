El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández fue crítico una vez más con el Gobierno de Javier Milei, y en esta ocasión habló sobre la caída en el consumo de carne en comparación a los números que manejaba el sector durante su presidencia.

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“En 2023 cada argentino comía 52,5 kilos de carne por año. Hoy come 44,5. Un 15% menos", precisó en su cuenta de X mediante una publicación. Y luego apuntó contra el ministro de Economía: "Y eso que (Luis) Caputo prometió los mejores 18 meses de la economía…No me quiero imaginar cómo van a ser los peores" .

Esto último en referencia a la declaración del ministro que admitió tiempo atrás que esperaba un crecimiento mayor al principio del año.

Se menciona también que en la publicación, además de las críticas a la actual administración nacional, el exmandatario adjuntó un grafico que detallaba los números de consumo de carne desde 2020 hasta 2026.

Por otro lado, el consumo de carne vacuna en Argentina mostró una disminución interanual del 11,2% y llegó a 44,5 kilos por habitante al año en octubre de este año. Se trata de una de las cifras más bajas de las últimas décadas.

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Este número surge del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que refleja una pérdida de 5,6 kilos por persona en comparación al mismo mismo período pero de 2025.

Y entre enero y octubre, el consumo aparente llegó a 1,698 millones de toneladas de carne con hueso, alrededor de 221.100 toneladas menos que durante los primeros diez meses del año pasado. Las razones son dos: la caída de la producción nacional y el incremento de las exportaciones.

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