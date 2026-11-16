La situación financiera de las familias argentinas atraviesa un escenario complejo. Según un relevamiento elaborado con datos del Banco Central, 6,07 millones de personas mantienen deudas vencidas, sobre un total de 21,4 millones de usuarios del sistema crediticio.

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El estudio señala que la morosidad bancaria de los hogares alcanzó el 12,2% en septiembre de 2026, una cifra considerablemente superior al 2,5% registrado en octubre de 2024. Aunque hubo una leve reducción durante los últimos dos meses, los niveles continúan siendo elevados.

Los préstamos personales presentan una tasa de incumplimiento del 17%, mientras que las tarjetas de crédito registran un 12,2%. Entre ambos instrumentos concentran el 71,8% del saldo irregular de las familias dentro del sistema bancario.

La situación es todavía más pronunciada en las entidades no bancarias, como billeteras virtuales, financieras digitales y cadenas comerciales. En este sector, la morosidad trepó al 34,6% en septiembre, superando incluso los valores registrados durante la pandemia.

Otro dato preocupante es que 4,13 millones de personas, equivalentes al 68% de quienes presentan atrasos, se encuentran en la categoría de deuda irrecuperable, asociada a incumplimientos prolongados. Además, el 70,8% de los deudores morosos tiene entre 25 y 54 años.

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El informe también vincula el aumento de los incumplimientos con la pérdida del poder adquisitivo. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el salario real de los trabajadores registrados cayó un 7%, según la medición basada en el índice oficial de inflación.

En este contexto, el deterioro de la capacidad de pago también impactó sobre el acceso al financiamiento. El crédito al consumo acumuló una caída real del 9,4% durante los primeros diez meses de 2026, en medio de mayores restricciones para otorgar nuevos préstamos.

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