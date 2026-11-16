En una semana clave para el futuro de la reforma electoral, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajarán a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde coincidirán con cinco gobernadores provinciales. La visita se producirá en medio de las negociaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei para conseguir los apoyos legislativos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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El encuentro, previsto para el jueves 19 y viernes 20 de noviembre, tendrá como anfitrión al gobernador mendocino Alfredo Cornejo y contará con la presencia de Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

Aunque la agenda oficial estará centrada en el desarrollo minero y las inversiones, la coincidencia de los principales interlocutores políticos de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales adquiere especial relevancia por el escenario legislativo. El oficialismo necesita ampliar sus acuerdos con los gobernadores para avanzar con una de las reformas que considera prioritarias antes de fin de año.

La Casa Rosada pretende acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Senado. Para eso, la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para este martes 17 de noviembre a las 15:00, con el objetivo de avanzar en un dictamen sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa contempla la suspensión de las PASO y modificaciones a la legislación electoral y al sistema de partidos políticos. La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el jueves 26, aunque todavía necesita garantizar los respaldos necesarios.

La Libertad Avanza requiere 37 votos en el Senado para conseguir la aprobación, una mayoría que todavía no tiene asegurada. Las negociaciones incluyen a legisladores de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales.

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En ese contexto, Santilli quedó al frente de buena parte de las conversaciones con los gobernadores, mientras que Martín Menem participa de la estrategia política del oficialismo para consolidar acuerdos de cara a las elecciones de 2027.

La participación de los cinco mandatarios en la cumbre también tendrá relevancia por el peso político de sus provincias y su relación con el Gobierno nacional.

Sin embargo, las conversaciones no se limitan a la suspensión de las primarias. Los gobernadores también buscan preservar sus espacios de representación política y negociar las condiciones de los acuerdos electorales para el próximo año.

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Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece la posibilidad de habilitar mecanismos de adhesión o listas de acople que permitan establecer alianzas entre distintas fuerzas sin resignar candidaturas propias.

La Cumbre de Minería Sostenible tendrá como eje las oportunidades de inversión y el desarrollo del sector, especialmente a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las cinco provincias que participarán del encuentro integran la denominada Mesa del Cobre y tienen un interés directo en atraer proyectos mineros de gran escala. Por eso, la reunión también representa una instancia para coordinar políticas económicas y fortalecer el vínculo entre Nación y los gobiernos provinciales.