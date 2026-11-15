El comercio electrónico continúa expandiéndose en Argentina y comienza a transformar la manera en que las familias adquieren productos de primera necesidad. En un contexto de presupuestos ajustados, las aplicaciones de compras y entregas a domicilio registran un crecimiento significativo, mientras los negocios físicos enfrentan dificultades para sostener sus niveles de actividad.

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De acuerdo con un relevamiento de la consultora NielsenIQ, las ventas online de alimentos y bebidas aumentaron hasta un 68% en valor durante los primeros meses de 2026, impulsadas principalmente por plataformas como Mercado Libre y PedidosYa. En términos de unidades comercializadas, el ecosistema digital avanzó un 33%, en contraste con la retracción del 1% registrada en el conjunto de supermercados y farmacias.

La tendencia se desarrolla en un escenario complejo para el comercio minorista. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas presenciales de alimentos y bebidas disminuyeron un 3,5% interanual en octubre, mientras que el conjunto de las pequeñas y medianas empresas comerciales acumuló una contracción del 2% en los primeros diez meses del año.

Sin embargo, los propios establecimientos tradicionales encontraron en internet una alternativa para sostener sus operaciones. Durante octubre, las ventas virtuales de estos negocios crecieron un 17,7% interanual, lo que refleja una adaptación progresiva a las nuevas preferencias de los consumidores.

Uno de los principales factores detrás de este fenómeno es la política de descuentos implementada por las aplicaciones. Las promociones representan el 36% de las operaciones de alimentos en las plataformas de entrega rápida, una proporción superior a la registrada en otros canales comerciales. A esto se suman las facilidades para comparar precios, acceder a beneficios bancarios y recibir productos sin necesidad de trasladarse.

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La búsqueda de ahorro también aparece reflejada en los estudios sobre el comportamiento de los hogares. NielsenIQ identificó que el 80% de las familias prevé ser más cuidadoso con sus gastos, mientras que un 65% considera reducir la adquisición de artículos costosos o prescindibles. Además, un 35% planea reemplazar determinados productos por alternativas más económicas.

Esta transformación no se limita a compras ocasionales. Los consumidores incorporaron progresivamente artículos como lácteos, bebidas, congelados y productos de almacén a sus pedidos digitales, favorecidos por las mejoras en los sistemas de distribución y la reducción de los tiempos de entrega.

El último CyberMonday también dejó en evidencia esta tendencia. Las aplicaciones vinculadas con la alimentación se ubicaron entre los segmentos destacados, con una mayor cantidad de unidades vendidas por operación, aunque con un gasto promedio que no logró superar el avance de la inflación.

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Para los especialistas, el crecimiento de las compras digitales responde tanto a las dificultades económicas como a un cambio generacional. Los consumidores más jóvenes muestran una mayor familiaridad con las herramientas tecnológicas, mientras que otros sectores comienzan a utilizarlas para organizar sus gastos y aprovechar ofertas.

De esta manera, el avance del comercio electrónico no necesariamente implica que los argentinos estén consumiendo más, sino que una parte de las compras se está trasladando desde los mostradores tradicionales hacia las plataformas virtuales.

El desafío para supermercados, almacenes y comercios de cercanía será adaptarse a un mercado donde el precio, la comodidad y la rapidez de entrega adquieren cada vez mayor importancia. Una transformación que redefine la competencia comercial y consolida al teléfono celular como una herramienta habitual para abastecer los hogares.