Este domingo se cumplen nueve años del hundimiento del ARA San Juan, una de las tragedias más graves de la historia reciente de la Armada Argentina. La desaparición del submarino, con 44 tripulantes a bordo, dejó interrogantes sobre las condiciones en las que navegaba y las responsabilidades de la cadena de mando. Casi una década después, el juicio oral terminó con una sola condena, mientras las querellas buscan revertir parte del fallo.

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El proceso judicial concluyó el 8 de julio de 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Los jueces condenaron a tres años de prisión de ejecución condicional al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. También dispusieron su inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

En cambio, fueron absueltos por unanimidad el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. Las querellas avanzan con recursos de apelación contra la sentencia.

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Uno de los elementos incorporados al debate fue un acta del Consejo Asesor del Arma Submarina, correspondiente a una reunión realizada el 30 de abril de 2017 en Mar del Plata. Allí, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, había informado sobre una serie de deficiencias detectadas en la embarcación después de su reparación de media vida.

El documento enumeraba inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio y fallas en sensores. También registraba ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y uno de baterías. El submarino acumulaba, además, 39 meses sin el mantenimiento previsto.

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Aunque el acta consignaba que la unidad conservaba capacidad operativa bajo restricciones, establecía un límite de profundidad de 100 metros y recomendaba tramitar de manera «imperiosa» su ingreso a dique seco durante el primer semestre de 2018.

Durante el juicio también declararon familiares de los tripulantes, que reclamaron explicaciones sobre las condiciones de navegación y las decisiones que precedieron a la tragedia. «Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar», sostuvo Susana Vizcarra, esposa del suboficial primero Walter Germán Real. Por su parte, Esther Rojas, madre del cabo principal Luis Alberto Niz, afirmó que a su hijo le quitaron la vida al enviar a navegar un submarino que no estaba en condiciones.

Los restos del ARA San Juan fueron localizados en noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad. A nueve años de su desaparición, la causa judicial tiene una sentencia de primera instancia con una condena de ejecución condicional y tres absoluciones, mientras continúa el reclamo de las familias para esclarecer las responsabilidades detrás de la muerte de los 44 tripulantes.

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Fuente: TN