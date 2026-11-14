El Gobierno nacional intensificó las negociaciones políticas para avanzar con la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y buscará obtener dictamen favorable el próximo martes 17 en el Senado. A partir de fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas, el oficialismo ya tendría diez de las firmas necesarias en comisión y se encuentra cerca de reunir los 37 votos requeridos para aprobar la iniciativa en la sesión prevista para el 26 de noviembre.

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El debate comenzará a las 15:00 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto. De acuerdo con el relevamiento periodístico, La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes propios en ese cuerpo y tendría aseguradas diez firmas sobre un total de 19.

A los respaldos del oficialismo se sumarían los legisladores de Provincias Unidas Carlos Mauricio Espínola y Alejandra Vigo, el radical Eduardo Vischi y, posiblemente, el mendocino Rodolfo Suárez. En tanto, la senadora Carolina Moisés comunicará su posición el lunes.

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Las negociaciones para garantizar la mayoría absoluta en el recinto quedaron bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con distintos gobernadores durante el fin de semana.

El funcionario tomó la conducción de las tratativas luego de que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se apartara de las conversaciones en medio de diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, impulsa el tratamiento de la iniciativa y sostiene que el oficialismo también cuenta con los votos necesarios en la Cámara baja.

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