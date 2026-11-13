El Presidente de la Nación Javier Milei se comunicó hoy con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana y al cual le manifestó que tenía “todo el apoyo y afecto de la Argentina en esta nueva etapa”

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La noticia fue comunicada por el propio jefe de estado, quien en su cuenta de X mencionó: "Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay". El nombramiento de Alliana al frente de Paraguay, tuvo lugar el 6 de noviembre luego de que Santiago Peña fuera destituido mediante un juicio político debido al escándalo de Ueno Bank.

"Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", indicó.

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En otro pasaje de su tuit, el mandatario argentino destacó que "la Argentina y el Paraguay son países hermanos , unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad".

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral , fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”, comentó.

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Por último escribió: "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

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Por su parte, el propio Alliana también comunicó en X su llamado con Milei, donde destacó que mantuvo una conversación telefónica “muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina”, al tiempo que mencionó que este le “expresó todo su apoyo al Paraguay”.

“Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso”, agregó.

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En otro pasaje de su publicación, señaló: "Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina".

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"Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos", concluyó.

Alliana era el vicepresidente de Santiago Peña, quien era uno de los mayores aliados de Milei en la región. La salida de Peña se produjo a raíz del descalabro del Ueno Bank, que dejó un tendal de millones de ahorristas sin poder acceder a su dinero en medio de manejos irregulares.