El consumo de los hogares argentinos continúa sin encontrar señales firmes de recuperación. Durante octubre, el indicador volvió a mostrar números negativos y alcanzó once meses consecutivos de caídas interanuales, según el último Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

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De acuerdo con el relevamiento, el consumo retrocedió un 0,1% en comparación con octubre del año pasado y cayó un 1,1% respecto de septiembre. De esta manera, la contracción acumulada desde enero llegó al 1,3%.

Los resultados reflejan las dificultades que todavía enfrentan las familias para recuperar sus niveles de gasto, especialmente en productos de consumo cotidiano. Aunque algunos sectores muestran mejoras puntuales, la mayoría de los indicadores vinculados con las compras habituales continúa en terreno negativo.

Uno de los datos más preocupantes del informe aparece en el consumo masivo, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares considerado por el índice. Este segmento registró una caída interanual del 5,8% durante octubre. Además, acumuló un retroceso del 4,6% en el último trimestre y una contracción del 3,4% desde enero.

Entre los productos más afectados se destacó la carne vacuna, cuyo consumo cayó un 9,2% interanual. Según los datos disponibles a septiembre, el rubro acumula quince meses consecutivos de retroceso.

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En contrapartida, otras alternativas mostraron un comportamiento positivo: el consumo de carne porcina creció un 14,6% interanual, mientras que el de carne aviar avanzó un 3,3%.

El informe también advirtió sobre el deterioro de las herramientas de financiamiento utilizadas por los hogares para sostener sus compras.

Las operaciones con tarjetas de crédito registraron una caída real del 12,3% interanual durante octubre. En tanto, los préstamos personales disminuyeron un 8,3% en los últimos doce meses.

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A este escenario se sumó la evolución de la recaudación del IVA, otro indicador utilizado para medir el nivel de actividad económica. En octubre, registró una baja real del 1,5% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una contracción del 1,3% en lo que va del año.

La debilidad del crédito y la reducción de las compras muestran que los hogares continúan ajustando sus gastos, en un contexto en el que el consumo cotidiano todavía no consigue recuperarse.

No todos los sectores tuvieron resultados negativos. Los bienes semidurables registraron una expansión interanual del 8,4% en octubre, impulsados principalmente por el desempeño de la indumentaria.

Las ventas de ropa y calzado en los centros comerciales crecieron un 6,1% respecto del mismo mes del año pasado.

Por su parte, los servicios de recreación y turismo interno también mostraron una variación positiva, con un incremento del 0,9% interanual.

Sin embargo, estas mejoras sectoriales todavía no alcanzan para compensar la caída de los productos de consumo masivo y la debilidad general de las compras de los hogares.

Con once meses consecutivos de bajas interanuales, el consumo continúa siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina. Los datos de octubre vuelven a poner en evidencia la distancia entre la evolución de algunos indicadores económicos y la capacidad de las familias para sostener sus gastos cotidianos.