Un fuerte temporal golpeó durante la tarde del jueves a distintas localidades del norte de Salta y dejó un saldo de al menos 150 personas heridas, viviendas dañadas, techos volados, árboles caídos y cortes de energía eléctrica. La localidad de Embarcación fue una de las más afectadas por el fenómeno climático, que también provocó complicaciones en Senda Hachada.

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La tormenta estuvo acompañada por intensas precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. En pocos minutos, las calles quedaron anegadas y numerosas estructuras no resistieron la fuerza del temporal. También se registraron caídas de postes del tendido eléctrico, árboles y daños en viviendas y comercios.

Ante la magnitud de los destrozos, el Gobierno de Salta activó el Comité de Emergencia Climática para coordinar las tareas de asistencia y atender las necesidades de los vecinos afectados.

Uno de los puntos más críticos fue el sistema sanitario. El hospital San Roque de Embarcación asistió a al menos 150 personas que sufrieron lesiones durante la tormenta.

Para reforzar la atención, el Ministerio de Salud Pública incorporó ambulancias y profesionales médicos provenientes de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

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Entre los casos de mayor gravedad se encuentra el de un niño que debió ser trasladado en código rojo al hospital de Orán por un traumatismo grave en la cabeza. También se registraron pacientes con fracturas de fémur y muñeca, lesiones en la ingle y heridas cortantes en brazos y piernas.

Frente a los daños materiales, equipos del Ministerio de Desarrollo Social comenzaron a recorrer los barrios para relevar la situación de las viviendas y asistir a las familias que sufrieron voladuras de techos y otros destrozos.

El operativo está encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, junto al intendente de Embarcación, Carlos Funes. También participan efectivos policiales y personal de Defensa Civil, que trabajan en coordinación con las autoridades municipales y provinciales.

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Además, se evalúa la posibilidad de habilitar un centro de evacuados para aquellas personas que no puedan permanecer en sus hogares debido a los daños ocasionados por el temporal.

Las consecuencias de la tormenta también afectaron los servicios esenciales. La caída de árboles y postes provocó daños en instalaciones de media tensión y dejó sin suministro eléctrico a sectores de Embarcación y Senda Hachada. La empresa distribuidora EDESA desplegó cuadrillas técnicas para reparar la infraestructura dañada y avanzar con el restablecimiento del servicio.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Cultura resolvió suspender las clases en los establecimientos educativos afectados y dispuso un relevamiento para evaluar las condiciones edilicias antes de retomar las actividades.

Mientras continúan los trabajos de asistencia y recuperación, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para el departamento General José de San Martín.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación por sectores con árboles caídos, cables sueltos o acumulación de agua, debido al riesgo que representan para la población.