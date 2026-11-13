La visita del papa León XIV a la Argentina trascendió el ámbito religioso y se convirtió en uno de los acontecimientos de mayor repercusión en las redes sociales. Durante los cuatro días de actividades, entre encuentros institucionales, celebraciones y recorridas, el Pontífice generó más de 1,5 millones de menciones en plataformas digitales y millones de visualizaciones de videos.

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Los datos surgen de un relevamiento realizado por la consultora Enter Comunicación, que analizó el impacto digital de la visita y los principales temas que impulsaron las conversaciones de los usuarios.

Según explicaron, la llegada del Papa y la difusión de sus primeras actividades marcaron un crecimiento significativo de las publicaciones. La recepción del presidente Javier Milei, el discurso en el Palacio Libertad y las posteriores apariciones públicas fueron algunos de los momentos que concentraron mayor atención.

El interés se mantuvo durante cuatro jornadas consecutivas. Uno de los datos destacados del informe fue el tono general de las publicaciones. A pesar de que las redes sociales suelen estar atravesadas por discusiones y enfrentamientos, el relevamiento detectó un predominio de reacciones favorables hacia la visita del Pontífice.

Los usuarios compartieron imágenes, videos, mensajes religiosos y fragmentos de sus discursos. También hubo espacio para el humor y los contenidos virales, que contribuyeron a ampliar el alcance de las actividades.

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Entre los episodios que generaron mayor interacción estuvieron las actividades en Palermo, Córdoba, Luján y el Cotolengo, donde cada aparición pública de León XIV volvió a impulsar las conversaciones digitales.

Aunque el balance general fue positivo, la visita no quedó al margen de las discusiones políticas. La participación de Javier Milei, Axel Kicillof y otros dirigentes generó intercambios y cuestionamientos entre los usuarios.

Uno de los principales focos de controversia fue la instalación de una carpa VIP durante las actividades en Palermo, destinada a funcionarios, personalidades públicas y celebridades. El espacio recibió críticas por los privilegios y las comodidades reservadas para sus invitados, en contraste con las condiciones de los fieles que participaron de la celebración.

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También hubo cuestionamientos vinculados con la organización de los acontecimientos, el transporte y la desconcentración de los asistentes.

El discurso del Papa en el Palacio Libertad fue otro de los momentos que alimentó el debate. Sus reflexiones sobre la economía, la pobreza y la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones fueron interpretadas por algunos sectores como un contrapunto con las políticas del Gobierno nacional.

Una vez finalizada la agenda del Pontífice, el volumen de publicaciones comenzó a disminuir y otros acontecimientos de la actualidad desplazaron rápidamente el tema.