Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, fue condenado junto a otros cinco ex funcionarios por el Tribunal Oral Federal N° 2 en el marco de la causa Vialidad II, el segundo tramo del caso por corrupción en la obra pública. Las penas para los condenados son entre 2 y seis meses y 7 años y nueve meses.

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El juicio abreviado fue acordado por los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad Información Financiera (UIF), en el que los seis procesados (Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti) admitieron su culpabilidad por los hechos investigados.

Los magistrados dictaron sentencias de 2 años y medio a 3 años de prisión para los seis imputados. No obstante, las penas de Báez y Mendoza se unificaron con condenas previas por lavado de activos agravado. En consecuencia, el heredero de Lázaro cumplirá siete años y nueve meses efectivo tras las rejas, en tanto que a Mendoza se le otorgó arresto domiciliario a causa de su edad.

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Para fundamentar su resolución, el juez Basso se respaldó en el fallo anterior de la causa Vialidad, al señalar que los episodios juzgados coinciden con los debatidos de forma oral y pública en la etapa inicial. En dicho proceso se confirmó fehacientemente la operatoria de defraudación contra el Estado a través de las licitaciones viales otorgadas en Santa Cruz desde 2003 hasta 2015.

A diferencia del expediente principal, este segundo tramo judicial se centró sobre la actuación de personal técnico y jerárquico secundario de Vialidad Nacional y de su delegación santacruceña, además de empresarios vinculados a las firmas de Lázaro Báez que resultaron adjudicatarias de contratos estatales.

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