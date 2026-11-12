Este jueves 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una jornada destinada a informar sobre los riesgos de esta enfermedad y promover el acceso a la prevención, el diagnóstico y los tratamientos adecuados.

Ads

La neumonía es una infección que afecta los pulmones y puede ser provocada por bacterias, virus y otros microorganismos. Aunque cualquier persona puede contraerla, los niños pequeños, los adultos mayores y quienes presentan enfermedades crónicas o defensas debilitadas tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Cuáles son los síntomas de alerta

Entre las manifestaciones más frecuentes aparecen fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio y dolor en el pecho. En las personas mayores también puede presentarse confusión, mientras que en los bebés debe prestarse especial atención a la respiración rápida o con esfuerzo.

Ads

Ante dificultades respiratorias, dolor intenso en el pecho o un empeoramiento de los síntomas, es importante buscar atención médica sin demora.

La importancia de la vacunación

En Argentina, la vacuna contra el neumococo forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y está indicada en distintas etapas de la vida, incluidos niños pequeños, mayores de 65 años y personas con determinados factores de riesgo. La inmunización antigripal también contribuye a prevenir infecciones que pueden derivar en neumonía.

Ads

Además de mantener las vacunas al día, se recomienda lavarse las manos, ventilar los ambientes, evitar el humo del tabaco y cubrirse al toser o estornudar. Los especialistas también advierten que no deben tomarse antibióticos sin indicación médica, ya que el tratamiento depende de la causa de la infección.

La fecha, impulsada a nivel internacional desde 2009, recuerda que detectar los síntomas a tiempo y acceder a la atención sanitaria puede salvar vidas.