El Gobierno nacional retomará este jueves las negociaciones con los bloques aliados en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027. La Libertad Avanza convocó a una reunión a las 14:00 con representantes del PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Argentina Federal y distintas fuerzas provinciales, que condicionan su acompañamiento a una serie de modificaciones en el proyecto.

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El objetivo del oficialismo es reunir los respaldos necesarios para conseguir el dictamen de mayoría y llevar la iniciativa al recinto los días 18 o 25 de noviembre, antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

El encuentro estará encabezado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo. También participará el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

Entre los principales puntos de conflicto aparecen la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, el financiamiento universitario, las obras públicas y las partidas destinadas a las personas con discapacidad.

El PRO, la UCR y el MID llegarán a la reunión con pedidos concretos que todavía esperan una respuesta definitiva del Ejecutivo. Uno de los reclamos apunta a la coparticipación de fondos para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que también se impulsa una reducción del impuesto a los huevos y sus derivados, que pasaría del 21% al 10,5%. La propuesta fue promovida por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en defensa de la producción regional.

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Por su parte, el radicalismo insistirá con la necesidad de garantizar recursos para las obras viales y mejorar el financiamiento de las universidades nacionales. El MID, en tanto, buscará asegurar las partidas presupuestarias destinadas al área de discapacidad.

Otro de los planteos proviene de representantes provinciales que cuestionan la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según sostienen, el Ministerio de Economía retiene fondos que deberían transferirse a las jurisdicciones para financiar obras y servicios.

Desde el PRO manifestaron su intención de acompañar un presupuesto que mantenga el equilibrio de las cuentas públicas, aunque consideran necesario introducir modificaciones al texto enviado por el Gobierno.

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Entre las propuestas del espacio también figuran una reducción del impuesto a los combustibles, mayores controles y transparencia en las concesiones viales, y la publicación de información sobre inversiones, plazos y tarifas.

Además, el PRO busca extender los regímenes de promoción para la industria automotriz y autopartista, habilitar operaciones de financiamiento para la Ciudad de Buenos Aires e incorporar mecanismos contra la evasión fiscal en las billeteras virtuales.

La respuesta del oficialismo será determinante para definir si el bloque acompaña el proyecto.

El financiamiento de las universidades nacionales y los recursos para las personas con discapacidad aparecen entre los temas más sensibles de la negociación.

Desde distintos sectores opositores reclaman que el Presupuesto contemple mayores partidas para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas y el cumplimiento de las leyes vigentes.

Los bloques de Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda anticiparon que rechazarán la iniciativa en su redacción actual y preparan dictámenes en minoría.

La discusión por el Presupuesto 2027 no es el único tema que el oficialismo busca resolver antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

En la agenda legislativa también aparecen el proyecto de Defensa de la Soberanía, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Biocombustibles.

La Libertad Avanza necesita cerrar acuerdos parlamentarios para avanzar con el Presupuesto 2027 y evitar que el proyecto quede condicionado por la falta de mayorías en la Cámara baja.

Las negociaciones de este jueves serán determinantes para conocer hasta dónde está dispuesto a ceder el oficialismo frente a los pedidos de sus aliados.