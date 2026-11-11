La diputada nacional Marcela Pagano presentó dos denuncias en las que pidió que se investigue la organización de los eventos del Papa León XIV en Argentina, luego de que se conociera una polémica carpa VIP con cerca de 4000 invitados y la contratación de una productora.

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En unos de los escritos, la legisladora apunta contra funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, por el sector VIP en la misa que el Sumo Pontífice dio el 9 de noviembre en Palermo, y que contó con la presencia de famosos y personalidades de diversos ámbitos.

Pagano apuntó que “ese sector fue previsto, con carpas, catering y acomodadores” en el pliego de la contratación a la productora DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000, y que se podría haber beneficiado a “personas que no ejercían función pública alguna ni integraban comitivas oficiales, el cuerpo diplomático o la representación de la Iglesia”.

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La denuncia se dirige contra los funcionarios públicos que “dispusieron, autorizaron o ejecutaron esas decisiones y confeccionaron la nómina de los 250 lugares asignados a ese Gobierno”.

Y dentro de las medidas de prueba, la legisladora pidió que se investigue si existieron delitos como malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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“No se formula imputación contra las personas invitadas, a quienes se propone como testigos”, agrega el documento, entre los que menciona a Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza y Claudia Villafañe.

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Por otro lado, Pagano presentó una denuncia en las que acusa de posibles irregularidades en la contratación de la productora DF Entertainment para organizar la misa del Papa León XIV y la vigilia posterior, la cual se adjudicó como contratación directa por urgencia.

“Debe establecerse, entonces, en qué fecha la Administración conoció la necesidad de contratar, cuándo inició el trámite y si la urgencia obedeció a circunstancias objetivas o a la propia demora de los funcionarios. Una urgencia creada por la inacción de quien debía licitar no habilita la excepción”, manifestó.

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En este sentido, remarcó que se debe investigar la contratación de las empresas Tech Security para la seguridad privada y Purgato S.A para la limpieza del lugar, ambas ligadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y solicitó que investigue si ambas fueron adjudicadas por “intervención o a la influencia de funcionarios públicos”.

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Las denuncias recayeron en Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y la segunda en el Juzgado Federal N°7 del juez federal Sebastián Casanello.

Por último se menciona que Pagano en el pasado fue parte del bloque de La Libertad Avanza, aunque lo abandonó por diferencias con el rumbo que mantenía la gestión Nacional.