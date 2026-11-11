El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó la creación del Sistema Nacional de Biovigilancia en Donación-Trasplante (SNBDT), una herramienta destinada a detectar, registrar y analizar incidentes que puedan afectar la seguridad de pacientes y donantes vivos durante los procedimientos de donación y trasplante en Argentina.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 401/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. El nuevo mecanismo busca identificar situaciones de riesgo, mejorar la respuesta de los equipos médicos y evitar que se repitan complicaciones durante las distintas etapas del proceso.

El sistema contempla tanto las reacciones adversas en pacientes trasplantados como los inconvenientes que puedan surgir durante la donación. Entre los casos que deberán registrarse se encuentran los fallecimientos de receptores, la pérdida de órganos implantados, las infecciones que podrían haberse transmitido desde un donante y las complicaciones quirúrgicas graves.

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También se incluirán errores en la documentación, problemas de identificación y trazabilidad, incumplimientos de confidencialidad y fallas en los controles de calidad o en la conservación de órganos y tejidos.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece plazos específicos para informar los incidentes. Las reacciones graves, muy graves y los fallecimientos deberán notificarse dentro de las 24 horas de su detección. El mismo plazo se aplicará a los acontecimientos considerados de alto riesgo. En cambio, las situaciones de menor gravedad podrán comunicarse de manera voluntaria dentro de los 30 días.

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Los reportes estarán a cargo de profesionales de la salud, quienes deberán informar los acontecimientos a través del sistema. A partir de esos datos, el INCUCAI podrá evaluar cada situación, coordinar respuestas con los organismos provinciales y emitir alertas cuando exista riesgo para otros pacientes o procedimientos.

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La implementación será gradual y comenzará con una prueba piloto en un grupo limitado de establecimientos sanitarios. Esta primera etapa contará con la participación de profesionales propuestos por los organismos provinciales de ablación e implante.

El objetivo principal es fortalecer la seguridad de los procedimientos y mejorar la calidad de todo el proceso de donación y trasplante, mediante un mecanismo de seguimiento que permita identificar fallas y establecer medidas preventivas a nivel nacional.

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