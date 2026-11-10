Los efectos causados por el fenómeno de El Niño en el litoral argentino no dan tregua, es por esto que el jueves Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, y Diego Santilli, el Jefe de Gabinete, viajarán a Corrientes para reunirse con autoridades provinciales y fortalecer la planificación de los trabajos destinados a paliar la situación en la región.

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La actividad central, según lo marca la agenda, está prevista para el jueves a las 11:00, donde además de Karina Milei y Santilli, la comitiva estará integrada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

Los funcionarios de la administración de Javier Milei, se reunirán con el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés y parte del gabinete provincial. En el centro de la escena estarán las medidas que la Nación ya tomó y las que tomará en el futuro para hacer frente a los efectos de El Niño.

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El fenómeno climático causó los primeros daños en la región durante las últimas semanas, y producto de las intensas lluvias en las cuencas altas llevó a el crecimiento de los ríos y evacuaciones. En este sentido, en Corrientes hay más de dos mil personas afectadas. Otros tantos vieron sus hogares anegados en Chaco. Entre Ríos, en el río Uruguay semanas atrás, y ahora al margen del Paraná, registra sus primeros casos.

Se recuerda además que en agosto, Karina Milei estuvo en Resistencia, donde en el II Consejo Regional de Seguridad Interior tuvo lugar un encuentro de coordinación previa de acciones frente a El Niño, donde participaron el propio Valdés, como el gobernador de Chacho, Leandro Zdero

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En este sentido, el Gobierno nacional puso en marcha un operativo especial para hacer frente al fenómeno climático, la coordinación incluye esfuerzos federales, provinciales y locales e incluso el despliegue de material y personal de las Fuerzas Armadas.

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