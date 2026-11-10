El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, celebró hoy su primera audiencia en Hamburgo, Alemania, donde se trató la solicitud de Argentina para impulsar medidas provisionales contra el Reino Unido, con el objetivo de frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

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La delegación nacional se hizo presente en la cuidad alemana para exponer su planteo contra el proyecto Sea Lion, el cual es desarrollado por la empresa de origen israelí Nativas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, manifestó Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y quien forma parte de la delegación argentina como agente.

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En su exposición, la delegación nacional cuestionó que el Reino Unido autorizó “unilateralmente” la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental circundante a las Islas Malvinas. “Es un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente”, señaló Oyarzábal.

A su vez, apuntó que pese al reclamo argentino, las empresas anunciaron que iban a comenzar con la perforación a principios de 2027, fecha que las autoridades británicas aplazaron al 21 de marzo. E incluso, prorrogaron por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos y se negaron a adoptar las medidas provisionales, lo que agravó la controversia.

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Y es que según el proyecto, Sea Lion contempla la explotación petrolera de la cuenca por 35 años, con la posibilidad de alcanzar la perforación de 23 pozos de producción, donde además, prevé nuevas etapas de desarrollo.

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En este sentido, Oyarzábal solicitó la necesidad de frenar con el proyecto mientras se encuentre en el actual proceso de arbitraje internacional, ya que si se cumplen los plazos anunciados “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el Tribunal Arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva”.

“La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto”, aseguró. Al tiempo que enfatizó que ninguna indemnización posterior “podría restablecer el status quo”.

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Por otro lado, la comisión argentina en Hamburgo esta compuesta, además del ya mencionado Mario Oyarzábal, por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

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Tras la exposición argentina, fue el turno de el Reino Unido. Mañana, se celebrará la segunda y última ronda de exposiciones entre ambas partes sobre el conflicto.