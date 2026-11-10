El papa León XIV protagonizó este martes una de las jornadas más importantes de su visita a la Argentina al encabezar una multitudinaria misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. La celebración reunió a casi un millón de fieles, que llegaron desde distintos puntos del país y muchos de los cuales pasaron la noche en vigilia para participar del encuentro.

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La misa se convirtió en el acto central de la tercera jornada de León XIV en territorio argentino y estuvo marcada por un mensaje centrado en la santidad, el compromiso cristiano y la importancia de construir una sociedad más fraterna.

Durante su homilía, León XIV reivindicó la historia religiosa argentina y destacó el ejemplo de santos, beatos, mártires, religiosos y laicos que dedicaron sus vidas a la educación, la atención de los enfermos y el acompañamiento de los más necesitados. Entre las figuras mencionadas estuvieron san José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y Mama Antula, a quienes presentó como ejemplos de compromiso con el Evangelio y servicio a los demás.

Al referirse al sacerdote cordobés, el Papa lo definió como un hombre profundamente comprometido con la oración y la misión evangelizadora. También recordó a Mama Antula por su recorrido por el territorio argentino para acercar la fe a quienes no la conocían.

En ese contexto, el Pontífice dejó un mensaje dirigido a todos los presentes: “Vayan y sean santos”. Además, invitó a llevar ese compromiso a los distintos ámbitos de la vida cotidiana: “en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”.

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Otro de los ejes centrales del mensaje estuvo vinculado con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. León XIV sostuvo que los santos y beatos argentinos combinaron su pasión por el Evangelio con un compromiso concreto para construir una patria “fraterna y solidaria”.

El Papa también remarcó que la fe no debe quedar limitada a las palabras, sino que tiene que expresarse a través de las acciones y del testimonio personal.

“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, afirmó durante la celebración, al convocar a los cristianos a sostener sus convicciones incluso en momentos de dificultad.

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En el cierre de su homilía, el Pontífice volvió a insistir en la importancia de llevar el mensaje religioso a las comunidades y concluyó con una exhortación: “Vayan y evangelicen”.

Tras la celebración religiosa, el Papa tiene previsto realizar un recorrido por la capital cordobesa y saludar a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Posteriormente, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.