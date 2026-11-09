En el marco de su visita a la Argentina, el papa León XIV recibió este lunes a cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, en una reunión reservada que se extendió durante más de una hora y que fue confirmada oficialmente por el Vaticano.

Ads

El encuentro se desarrolló antes de que el Sumo Pontífice se trasladara a la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar de una actividad vinculada al mundo del trabajo. La reunión formó parte de los compromisos previstos durante su gira por América Latina, que también incluye Uruguay y Perú.

Según informó la Santa Sede, León XIV conversó individualmente con cada una de las cinco personas, quienes compartieron sus experiencias y las consecuencias de los abusos sufridos dentro de instituciones eclesiásticas. Además, presentaron propuestas destinadas a mejorar los mecanismos de protección, reparación y acompañamiento.

Durante el intercambio, el Papa manifestó su cercanía con los sobrevivientes y reafirmó la necesidad de avanzar hacia una Iglesia que garantice espacios seguros, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Al finalizar la reunión, el Pontífice impartió su bendición a los participantes y agradeció sus testimonios, al tiempo que extendió su mensaje de solidaridad a otras víctimas con las que no pudo encontrarse personalmente.

Ads

Desde el Vaticano señalaron que el objetivo de estos encuentros es fortalecer las herramientas de prevención, escucha y asistencia, además de promover procesos de recuperación para quienes atravesaron situaciones de violencia sexual en el ámbito religioso.

La reunión había sido anticipada por la Santa Sede antes del inicio del viaje apostólico, aunque no se habían difundido detalles sobre la fecha ni la identidad de los participantes. Las autoridades eclesiásticas tampoco brindaron información específica sobre los casos denunciados.

Los abusos sexuales dentro de la Iglesia constituyen uno de los desafíos más sensibles que enfrenta la institución, luego de décadas de denuncias, investigaciones y cuestionamientos por las respuestas ofrecidas a las víctimas.

Ads

En este contexto, el encuentro adquiere especial relevancia durante la presencia de León XIV en territorio argentino, donde distintas organizaciones y sobrevivientes continúan reclamando medidas concretas para garantizar justicia, reparación y mecanismos efectivos que impidan la repetición de estos hechos.

La reunión representa un nuevo gesto de acercamiento del Vaticano hacia las víctimas, aunque persiste el desafío de traducir los compromisos expresados en acciones que aseguren protección, transparencia y responsabilidad institucional.