El papa León XIV recordó a su antecesor, Jorge Bergoglio, durante la homilía que encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La mención al papa Francisco, quien fue arzobispo de Buenos Aires antes de llegar al Vaticano, provocó un cerrado aplauso entre los miles de fieles que participaron de la celebración.

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En su mensaje, León XIV puso el foco en la importancia de la familia como espacio de encuentro con Dios y retomó las palabras de Francisco para destacar el valor de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión como pilares de la vida familiar.

“La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión”, sostuvo el Pontífice.

Además, recordó una de las enseñanzas de Bergoglio: “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”.

La referencia generó una inmediata reacción de los presentes, que respondieron con aplausos en reconocimiento al primer Papa argentino y a su legado.

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Durante su homilía, León XIV también describió las problemáticas que atraviesan numerosas familias y advirtió sobre las dificultades económicas, sociales y afectivas que afectan la convivencia.

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, expresó.

El su mensaje el Papa también buscó transmitir un mensaje de esperanza frente a un escenario social complejo. “En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer”, afirmó.

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En esa línea, León XIV convocó a las familias a no perder de vista su papel dentro de la sociedad y a encontrar en la fe una herramienta para afrontar las dificultades cotidianas.



El Pontífice también defendió a la familia cristiana frente a los cuestionamientos sociales y sostuvo que continúa siendo un pilar fundamental en tiempos de incertidumbre. “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, expresó.

Además, planteó que cada familia puede convertirse en una semilla de renovación para el país, a partir de la construcción de vínculos basados en el amor, la solidaridad y la fe.

De esta manera, en su primera misa en la Argentina, León XIV combinó un homenaje a su antecesor con un mensaje centrado en las dificultades que atraviesan los hogares y la necesidad de fortalecer los lazos familiares como parte de la construcción de una sociedad más solidaria.