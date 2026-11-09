El papa León XIV tendrá este lunes una intensa jornada de actividades en la Argentina, en el marco de su histórica visita apostólica, que comenzó este domingo con su llegada a Buenos Aires. La agenda contempla encuentros sociales, celebraciones religiosas y reuniones institucionales que se desarrollarán desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

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El Pontífice arribó al país el domingo 8 de noviembre a las 16:33, procedente de Montevideo, Uruguay, y fue recibido en el Aeroparque Jorge Newbery por el presidente Javier Milei. Su visita se extenderá hasta el miércoles 11 y comprende actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La primera actividad de este lunes será a las 9:15, cuando León XIV visite a los trabajadores y residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. Allí tendrá un encuentro con las personas asistidas y el personal de la institución.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 11:30, con la celebración de la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Se espera una importante convocatoria de fieles para participar de la ceremonia religiosa encabezada por el Papa.

La actividad continuará por la tarde, a las 16:10, en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de distintos sectores sociales.

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Posteriormente, a las 17:30, el Santo Padre se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas.

La jornada concluirá con dos actividades vinculadas a la Iglesia argentina. A las 18:45, León XIV participará de la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena con los obispos argentinos en la residencia del Arzobispado de Buenos Aires.

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