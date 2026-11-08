En medio del amplio operativo de seguridad por la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Policía de la Ciudad detuvo este domingo a un hombre que intentaba circular por una zona restringida del barrio porteño de Palermo utilizando documentación falsa y haciéndose pasar por integrante de un cuerpo de bomberos voluntarios.

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El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Del Libertador y John F. Kennedy, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y a pocos metros del Monumento de los Españoles, donde se encuentra instalado el escenario para una de las principales actividades del pontífice.

El sospechoso, de 27 años, se desplazaba en una motocicleta Kawasaki cuando fue interceptado por efectivos que realizaban controles preventivos. Al solicitarle su identificación, aseguró pertenecer al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y presentó una autorización especial para circular por el sector.

Sin embargo, los agentes comprobaron que el permiso era apócrifo. La inspección del vehículo permitió detectar otras irregularidades: la motocicleta tenía una patente que imitaba la identificación de una unidad oficial y el conductor llevaba distintas credenciales cuya procedencia deberá establecerse.

Además, entre sus pertenencias encontraron cuatro equipos de comunicación, elementos que quedaron incorporados a la investigación para determinar su origen y posible utilización.

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Ante estas circunstancias, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, quien dispuso la detención del hombre en carácter de incomunicado. La causa se tramita por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También se ordenó el secuestro de la motocicleta.

El episodio ocurrió durante los preparativos para la visita de León XIV, que tiene previsto encabezar una misa multitudinaria este lunes en Palermo. El dispositivo de seguridad contempla la participación de más de 15.000 policías, junto con personal de fuerzas federales, agentes de tránsito, bomberos y servicios de emergencias.

Para las actividades programadas en ese sector de la Ciudad, también se dispuso la presencia de 195 bomberos, 132 cadetes y 28 ambulancias del SAME, además de controles especiales en los accesos y un esquema de protección durante los desplazamientos del pontífice.

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La detención se produjo después de otro procedimiento realizado en el partido bonaerense de Pilar, donde la Policía Federal arrestó a un hombre de 49 años acusado de amenazar de muerte al Papa.

En ese caso, los investigadores allanaron una vivienda de Villa Rosa y secuestraron tres teléfonos celulares y un dron. Uno de los dispositivos habría sido utilizado para efectuar la comunicación intimidatoria que dio origen a la causa.

Aunque ambos episodios ocurrieron en la antesala de la visita papal, hasta el momento no se informó que exista una conexión entre los detenidos.

Mientras continúa la investigación sobre la documentación y los dispositivos encontrados en Palermo, las autoridades mantienen el despliegue preventivo previsto para las actividades de León XIV en Buenos Aires.

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