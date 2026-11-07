La actividad pesquera argentina quedó bajo una nueva mirada pública tras la presentación de una plataforma digital que reúne información sobre 520 embarcaciones autorizadas a operar en la Zona Económica Exclusiva del país. La iniciativa busca facilitar el acceso a datos sobre la explotación de los recursos marítimos y reclamar una mayor transparencia en el sector.

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El proyecto fue desarrollado por el Círculo de Políticas Ambientales y la organización Sin Azul No Hay Verde, que recopilaron información mediante solicitudes formales al Estado nacional. El resultado es una herramienta que permite consultar quiénes son los propietarios de los barcos, qué especies pueden capturar, cuáles son sus permisos y si registran sanciones.

El relevamiento expone la composición de una industria fundamental para la economía argentina. De las embarcaciones identificadas, 270 son fresqueros, que trasladan sus capturas a establecimientos terrestres para su procesamiento, mientras que otras 204 cuentan con sistemas de congelamiento a bordo. También se identificaron siete unidades mixtas y 39 barcos sobre los que no se obtuvo información suficiente.

En cuanto a las especies explotadas, 80 embarcaciones están habilitadas exclusivamente para la captura de calamar y 86 se dedican al langostino. Además, 162 cuentan con cuotas individuales transferibles para la pesca de merluza común.

Estas tres especies concentran una parte decisiva de las exportaciones del sector, que durante 2025 superaron los 2.000 millones de dólares. En conjunto, representaron más del 85% de los ingresos provenientes de las ventas pesqueras al exterior.

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Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones apunta a la falta de un registro estatal abierto y actualizado. Aunque la Subsecretaría de Pesca administra los datos de las embarcaciones, actualmente no existe una plataforma oficial que permita consultarlos de manera integral y permanente.

Esta situación diferencia a Argentina de otros países latinoamericanos, como Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, que ya disponen de sistemas públicos de información sobre sus flotas.

Las entidades sostienen que la ausencia de datos accesibles dificulta el seguimiento de los permisos otorgados, la identificación de posibles irregularidades y el control independiente de una actividad que comercializa en el exterior alrededor del 97% de su producción.

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La herramienta también permite dimensionar las diferencias dentro de la flota nacional. Los barcos registrados tienen una longitud promedio de 36,5 metros, aunque existen unidades pequeñas de menos de diez metros y grandes buques industriales que alcanzan casi los 113 metros.

Desde las organizaciones remarcaron que el objetivo no es reemplazar las tareas de fiscalización estatal, sino demostrar que es posible reunir y publicar información que actualmente se encuentra dispersa o requiere trámites administrativos para obtenerse.

En paralelo, la Cámara de Diputados analiza un proyecto legislativo que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca. La iniciativa busca establecer la publicación obligatoria de los datos del registro pesquero nacional, con actualizaciones periódicas y formatos abiertos.

La nueva plataforma, disponible en registroflotapesquera.org, abre así una posibilidad de consulta para ciudadanos, investigadores y periodistas, al tiempo que vuelve a instalar el debate sobre quiénes explotan los recursos del Mar Argentino y bajo qué condiciones lo hacen.

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