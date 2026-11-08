El comercio minorista argentino continúa atravesando un escenario complejo. Lejos de mostrar una recuperación sostenida, las pequeñas y medianas empresas registraron una nueva caída en sus ventas durante octubre, en medio de un contexto marcado por la moderación del consumo y las dificultades económicas de los hogares.

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De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad retrocedió un 1,6% interanual. Con este resultado, el sector acumula una disminución del 2% durante los primeros diez meses de 2026.

Si bien las operaciones tuvieron una mejora mensual del 0,3% frente a septiembre, el movimiento no alcanzó para modificar el panorama general. Los consumidores continúan priorizando los gastos indispensables, buscan promociones y reducen las compras que pueden postergar.

El deterioro se hizo sentir especialmente en algunos sectores vinculados con el consumo cotidiano. Las farmacias encabezaron las bajas, con una contracción del 3,7%, seguidas por alimentos y bebidas, que retrocedieron un 3,5%. También se registraron resultados negativos en ferreterías y materiales para la construcción, con una caída del 3,4%.

En tanto, el segmento de bazar, decoración y muebles disminuyó un 0,5% interanual y continúa entre los más afectados del año, con una pérdida acumulada del 8,1%.

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Sin embargo, no todos los rubros tuvieron el mismo comportamiento. La indumentaria, el calzado y la marroquinería consiguieron mejoras del 3,6%, impulsadas principalmente por las compras vinculadas al Día de la Madre y el inicio de la temporada de primavera-verano. Perfumería también logró mantenerse en terreno positivo, con un crecimiento del 0,8%.

Más allá de estas excepciones, el relevamiento expuso un clima de incertidumbre entre los comerciantes. El 41% de los consultados sostuvo que su situación económica empeoró respecto de octubre de 2025, mientras que el 51,9% afirmó que no experimentó modificaciones significativas. Solo el 7,1% manifestó una evolución favorable.

Las perspectivas de inversión también reflejan la cautela del sector. Más de la mitad de los empresarios, el 54,9%, considera que actualmente no existen condiciones adecuadas para ampliar sus negocios o realizar nuevas inversiones.

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En paralelo, los canales digitales aparecen como una herramienta para compensar parcialmente la menor circulación de compradores en los locales. Las ventas por internet de los comercios con establecimientos físicos aumentaron un 17,7% interanual.

Respecto de los próximos doce meses, el 41,1% de los comerciantes confía en una mejora de la actividad, aunque el 48,4% cree que la situación se mantendrá sin grandes cambios y el 10,5% anticipa un escenario más desfavorable.

El cierre de octubre volvió a dejar en evidencia las dificultades del comercio para recuperar dinamismo, con consumidores que administran cada vez más sus gastos y empresarios que postergan decisiones a la espera de señales más claras de recuperación económica.