La actuación se realizó durante la segunda jornada de la visita del Papa al país, que comenzó el domingo y forma parte de su gira por Latinoamérica. León XIV llegó al Cottolengo Don Orione a bordo del papa móvil y fue recibido por autoridades, trabajadores, residentes y una multitud de fieles que se acercaron para saludarlo.

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La participación del cantante generó gran expectativa. En los días previos, Abel Pintos visitó la institución en varias oportunidades para preparar su presentación y ensayar junto al coro del Cottolengo. ￼



Además, el artista encargó la fabricación de tres guitarras acústicas especialmente diseñadas para la ocasión, con el nombre de León XIV y su firma. Una de ellas fue destinada al Pontífice como obsequio, otra quedará en el Cottolengo Don Orione y la tercera pasará a integrar su colección personal. ￼



De esta manera, la música de Abel Pintos se sumó a una jornada significativa para la comunidad de Claypole, en una visita en la que el Papa puso el foco en el acompañamiento, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.

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