El papa León XIV brindó su primera misa en Argentina
Frente a una multitud en Palermo, el pontífice destacó el valor del ámbito familiar para superar las precariedades actuales y recordó la figura de Francisco.
Delante de 2 millones de personas, en pleno barrio porteño de Palermo, el papa León XIV brindó su primera misa en el país con un mensaje destinado hacia la importancia de la familia y el recuerdo del Papa Francisco.
En un mensaje que duró 11 minutos, el santo Padre habló del Evangelio, de la visión del profeta Ezequiel, del legado del Francisco y destacó el rol de la familia como actor social en la historia argentina para sobrellevar "situaciones complejas" y convertirse en "semilla de auténtica renovación para este país".
“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada. No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, expresó el sumo pontífice en la zona del Monumento a Los Españoles.
En esa misma línea, enumeró las situaciones complejas por las que atraviesan las familias como “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes”.
Por eso, pidió que la familia le abra sus puertas a Cristo y le hable con naturalidad de Jesús a sus hijos. “En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".