El fenómeno climático de El Niño continúa provocando complicaciones en distintas localidades del Litoral argentino. La crecida del río Paraná generó nuevas inundaciones y obligó a evacuar a familias en Paraná, Entre Ríos, y Resistencia, Chaco, donde las autoridades mantienen operativos de asistencia y monitoreo ante la posibilidad de que el agua siga avanzando.

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En la capital entrerriana, el incremento del nivel del río provocó que entre 80 y 90 personas tuvieran que abandonar sus viviendas. La situación más complicada se registra en Bajada Grande, un barrio ubicado en el noroeste de la ciudad, sobre el borde costero.

Algunos vecinos fueron trasladados a espacios de alojamiento, mientras que otros optaron por autoevacuarse y refugiarse en zonas más altas. Uno de los principales desafíos para las autoridades es asistir a las familias que permanecen en sus viviendas a pesar de que el agua ya ingresó en sus hogares.

Ante este escenario, el Municipio instaló una carpa de emergencia y gazebos en el propio barrio para brindar contención a los damnificados. Además, personal municipal realiza recorridas permanentes para evaluar la evolución de la creciente y detectar posibles nuevas zonas afectadas.

Las autoridades también mantienen bajo vigilancia al barrio Toma Nueva, en el norte de Paraná, donde hay familias asentadas cerca de la costa que podrían verse perjudicadas por el avance del río.

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El nivel del Paraná frente al puerto de Paraná llegó a los 5,12 metros, por encima de la cota de evacuación establecida en 4,70 metros. La creciente también superó ese umbral en La Paz, donde una familia debió autoevacuarse.

En paralelo, equipos de la Secretaría de Salud provincial realizaron el traslado de pacientes electrodependientes cuyas viviendas quedaron inundadas. La Municipalidad solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos materiales e insumos para asistir a unas 50 personas durante una primera etapa de 30 días.

En Resistencia, capital de Chaco, dos familias tuvieron que dejar sus viviendas. Según los primeros reportes, son 6 las personas evacuadas, mientras que todavía no se confirmó la cantidad de vecinos que se retiraron por sus propios medios.

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El Gobierno provincial mantiene a la ciudad bajo alerta naranja y continúa con el seguimiento de las zonas más vulnerables ante el avance del agua.

La situación también genera preocupación en otras localidades ribereñas. De acuerdo con los registros de Prefectura Naval, Paso de la Patria, Goya y Esquina, en Corrientes, permanecen en situación de evacuación. Lo mismo ocurre en Barranqueras, Chaco, y San Javier y Reconquista, en Santa Fe.

En Corrientes, más de 2.000 vecinos ya sufrieron las consecuencias de las inundaciones y necesitaron asistencia. Según los reportes provinciales, alrededor de tres cuartas partes se trasladaron a viviendas de familiares o conocidos, mientras que el resto debió alojarse en refugios habilitados por el Gobierno.

En Chaco, los últimos datos oficiales indican que 2.242 personas y 633 hogares fueron afectados por la crecida del Paraná. Entre las localidades más comprometidas se encuentran Puerto Vilelas, con 1.353 personas afectadas; Barranqueras, con 253 evacuados, y Colonia Benítez, donde se contabilizaron 450 personas entre evacuadas y autoevacuadas. También se registraron damnificados en Isla del Cerrito, La Leonesa y Las Palmas.

Mientras el fenómeno de El Niño continúa impactando sobre la región, las autoridades provinciales y municipales mantienen los operativos de asistencia y monitoreo para responder a nuevas contingencias y evitar que la creciente profundice las consecuencias sobre las poblaciones cercanas al río.