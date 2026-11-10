El papa León XIV protagonizó este lunes por la noche uno de los momentos más emotivos de su visita a la Argentina. Desde el balcón del Arzobispado de Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, el Pontífice salió a saludar a los cientos de fieles que aguardaban su presencia y les dedicó un mensaje de agradecimiento y bendición.

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“Gracias, Buenos Aires. Que la bendición del Señor les llegue al corazón de cada uno de ustedes”, expresó ante la multitud, que respondió con aplausos, cánticos y muestras de emoción.

La aparición generó una fuerte expectativa entre quienes se habían acercado hasta las inmediaciones de la Catedral Metropolitana para intentar verlo de cerca. La incertidumbre sobre si finalmente saldría al balcón aumentó la emoción de los presentes cuando el Papa apareció para compartir unos minutos con ellos.

El saludo desde el Arzobispado se produjo luego de la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana, donde León XIV compartió una ceremonia religiosa con obispos argentinos y representantes de los equipos sinodales.

Con un breve mensaje desde el balcón y una bendición dirigida a los presentes y sus familias, León XIV volvió a generar un momento de cercanía con los argentinos, en una visita que continúa convocando a miles de personas.

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De esta manera, el Pontífice cerró su segunda jornada de actividades en la Ciudad de Buenos Aires con un gesto cercano hacia los fieles que acompañaron su visita.

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