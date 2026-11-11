En el último día de su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV visitó la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con un grupo de personas privadas de su libertad que todavía no fueron trasladadas al complejo penitenciario de Marcos Paz.

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Durante la ceremonia, el Santo Padre dejó un mensaje de esperanza para los detenidos y destacó la posibilidad de reconstruir la vida después de atravesar situaciones difíciles. “Una nueva vida es posible: ese es el mensaje que espero que todos podamos llevar en nuestro corazón, yo inclusive. Es la esperanza que necesitamos”, expresó.

En su reflexión, León XIV también hizo referencia al mal que afecta a las personas y sus consecuencias sobre la sociedad. “El mal que asedia el corazón humano arruina a la sociedad y la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Sin embargo, aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse”, sostuvo.

El Papa fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El primero en tomar la palabra durante el encuentro fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien destacó la importancia de la presencia del Papa en un ámbito marcado por la exclusión y la vulnerabilidad social.

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“Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto”, expresó el religioso.

Durante su intervención, García Cuerva brindó detalles sobre la situación del establecimiento penitenciario. Explicó que se trata de una cárcel masculina que, hasta hace un tiempo, alojaba a unas 1.500 personas. Además, señaló que actualmente el penal atraviesa un proceso gradual de traslado de detenidos hacia otras unidades, con vistas a su posterior cierre definitivo.

En ese contexto, el arzobispo retomó una reflexión del papa Francisco sobre las desigualdades sociales y el sistema penitenciario. “En un mundo marcado por la desigualdad, raíz de los males sociales, como decía el papa Francisco, que venía a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies, el problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto”, sostuvo.

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La visita de León XIV a Devoto tuvo un fuerte contenido simbólico y pastoral, con un mensaje centrado en la dignidad humana, la esperanza y la posibilidad de una nueva oportunidad para las personas privadas de su libertad.