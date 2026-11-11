El Papa León XIV concluyó su visita oficial a la Argentina y partió rumbo a Lima, Perú, donde continuará la tercera etapa de su gira internacional por Sudamérica. La despedida se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante una ceremonia institucional que contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

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Durante las últimas horas de su agenda en el país, el Sumo Pontífice visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y encabezó una multitudinaria misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de las actividades previstas para el cierre de su recorrido.

La jornada estuvo precedida por una vigilia juvenil que León XIV encabezó durante la noche del martes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El encuentro convocó a una multitud y formó parte de las principales actividades de su visita.

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Con su partida desde Ezeiza, el Papa puso fin a una visita histórica a la Argentina y continuará su itinerario internacional en Perú.

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