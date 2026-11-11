Concluyó el segundo día de los alegatos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde en la delegación argentina volvió a pedir medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto petrolero Sea Lion en las cuencas norte de las Islas Malvinas.

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Durante la audiencia, los representantes argentinos defendieron la competencia prima facie del Tribunal y afirmaron que existen derechos plausibles que deben ser protegidos mientras avanza el procedimiento arbitral. A su vez señalaron que las perforaciones podrían causar un perjuicio irreparable en la zona.

El jurista Marcelo Kohen sostuvo que el Tribunal puede resolver sobre las medidas solicitadas sin pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y desde la posición argentina aclararon que el pedido busca evitar la explotación unilateral de recursos naturales en disputa.

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Por su parte, Nico Schrijver, quien al igual que Kohen forma parte de la delegación nacional, centró su exposición en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. En su alegato, sostuvo que tras la decisión final de inversión del 10 de diciembre 2025, Sea Lion pasó de la exploración a un plan concreto de explotación. Según los datos presentados por la delegación, el proyecto prevé hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles.

Al cerrar su presentación, Schrijver advirtió: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”. Y en ingles concluyó: “If not now, it will be never” (”si no es ahora, no será nunca").

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El cierre de los argumentos argentinos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal, quien reiteró que a criterio de la Argentina, están cumplidos los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.

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A su vez, Argentina pidió impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion, además de evitar el uso perjudicial de información obtenida durante la exploración. Y también permitir que el país cumpla sus obligaciones de protección del medio marino, por último prevenir medidas que agraven la controversia.

Las fuentes cercanas a la delegación nacional, sostienen que el reclamo argentino no se termina con la resolución del Tribunal, al tiempo que esta instancia busca "obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado”.

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Por último mencionaron que Argentina continuará utilizando “todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales”.

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Con las audiencias concluidas, ahora resta que el Tribunal emita su decisión, la cual ya fijó para el 28 de noviembre. Esto determinará si el proyecto Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si debe de paralizarse hasta que se resuelva la disputa entre Argentina y Reino Unido.