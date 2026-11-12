El presidente Javier Milei agradeció y felicitó a las fuerzas de seguridad que participaron del operativo organizado por la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. El mandatario destacó la magnitud del despliegue y lo calificó como “el operativo de seguridad más grande de nuestra historia”.

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El mensaje fue transmitido desde las instalaciones del Ministerio de Seguridad Nacional, donde funciona el Comando Unificado encargado de coordinar las tareas de prevención y custodia durante las actividades del Pontífice.

A través de un video difundido por la cartera nacional, Milei se dirigió a los integrantes de las fuerzas federales y policiales para reconocer su compromiso y profesionalismo durante las jornadas en las que millones de argentinos participaron de los encuentros y celebraciones religiosas.

Este fue el saludo del Presidente Javier Milei a las Fuerzas Federales de Seguridad y a las fuerzas policiales provinciales y locales que participaron del operativo de seguridad más grande de la historia argentina, en el marco de la visita apostólica de Su Santidad León XIV. Desde el Comando Unificado, que ahora lleva el nombre de Papa León XIV, el Presidente reconoció el trabajo de quienes garantizaron que millones de argentinos pudieran participar de esta celebración con seguridad y orden. Gracias a cada uno de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas por su compromiso, profesionalismo y entrega durante esta visita histórica. — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) November 11, 2026

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, más de 52.000 agentes de las fuerzas federales participaron del dispositivo de seguridad, junto con integrantes de la custodia papal y efectivos de las policías provinciales y locales.

La coordinación estuvo a cargo del Comando Unificado, que durante la visita apostólica recibió el nombre de Papa León XIV. Desde ese espacio se organizaron las tareas de prevención, vigilancia y protección en los distintos puntos que formaron parte de la agenda del Pontífice.

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El operativo contempló las actividades desarrolladas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre otros escenarios de la visita, donde se registraron importantes concentraciones de fieles.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el despliegue permitió que millones de personas pudieran participar de las celebraciones religiosas en un marco de seguridad y orden. Además, agradecieron a los efectivos por su compromiso y la tarea realizada durante el acontecimiento.

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