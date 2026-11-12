El presidente Javier Milei se comunicará telefónicamente con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. Así lo confirmó en una entrevista radial el canciller argentino, Pablo Quirno, quien expresó el respaldo del Gobierno nacional al proceso de transición que atraviesa el país vecino.

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“Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”, sostuvo el funcionario al referirse al nuevo mandatario paraguayo. Además, explicó que hasta el momento no se había concretado un contacto bilateral debido a que la agenda del Gobierno argentino estuvo concentrada en la organización y el desarrollo de la visita del papa León XIV.

Quirno también destacó que las relaciones entre Argentina y Paraguay son “excelentes” y buscó transmitir tranquilidad respecto de la continuidad del vínculo diplomático entre ambos países.

La llegada de Alliana al poder se produjo luego de la destitución de Santiago Peña, quien fue removido mediante un juicio político en medio de la crisis financiera desatada por el caso Ueno Bank. El Congreso paraguayo resolvió apartar a Peña de la Presidencia y habilitó la sucesión constitucional. De esta manera, Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió el pasado 6 de noviembre y deberá completar el mandato hasta agosto de 2028.

La comunicación prevista entre Milei y Alliana representa un gesto diplomático relevante en un momento de incertidumbre institucional para Paraguay. La Casa Rosada busca preservar esa relación con las nuevas autoridades paraguayas y evitar que la crisis interna del país vecino afecte la agenda bilateral.

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