La prevista reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino abrió una diferencia diplomática entre la Argentina y Chile. El viaje del carguero Danstar se prepara mientras Buenos Aires espera que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar resuelva su pedido para suspender las perforaciones del proyecto petrolero Sea Lion, al norte del archipiélago.

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Qué plantean Buenos Aires y Santiago

El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que la embarcación debe tramitar una autorización si atraviesa aguas que la Argentina considera bajo su jurisdicción. También señaló que el Gobierno espera que la conexión comercial quede al margen del abastecimiento a las empresas que explotan recursos naturales en las islas.

Su par chileno, Francisco Pérez-Mackenna, respondió que «los países no piden permiso», según consignó BioBioChile. Santiago invoca los tratados bilaterales de 1881 y 1984 para defender la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. En paralelo, el tribunal con sede en Hamburgo tiene previsto pronunciarse el 28 de noviembre sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina frente al Reino Unido, según informó Infobae.

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Qué transportará el Danstar

Pablo Pacheco, gerente general de la naviera chilena Easter Island Logistics, dijo a La Prensa Austral que el carguero llevará frutas, verduras, alimentos perecederos y materiales de construcción. La empresa descartó que el viaje tenga como destino abastecer a las petroleras. La salida dependerá de los trabajos de mantenimiento previstos en Magallanes y de las condiciones meteorológicas.

El diputado chileno Alejandro Riquelme, integrante de la coalición del presidente José Antonio Kast, sostuvo ante Infobae que un eventual suministro a empresas petroleras sería lícito si cumple la normativa aplicable.

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El debate llegó al Congreso argentino

La diputada Agustina Propato presentó un proyecto para ampliar las facultades de control sobre determinados buques que naveguen en aguas bajo jurisdicción argentina rumbo a las islas. Guillermo Michel propuso denunciar dos acuerdos bilaterales con Chile sobre inversiones e impuestos. Santiago Cafiero y otros legisladores pidieron convocar al embajador chileno para que explique el alcance de la ruta y su eventual vínculo con Sea Lion.