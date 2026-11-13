Los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza atraviesan este viernes una jornada de complicaciones por una medida de fuerza impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

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La protesta, llamada paro a la japonesa, comenzó a las 6:00 de la mañana y tiene como objetivo visibilizar el reclamo por el congelamiento de parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias y el supuesto desfinanciamiento de las áreas operativas del organismo.

A diferencia de una huelga tradicional, esta modalidad no consiste en abandonar los puestos de trabajo ni interrumpir las actividades. Por el contrario, los empleados continúan cumpliendo sus funciones, pero aplican de manera estricta cada reglamento, procedimiento y protocolo vigente.

Esta forma de protesta puede extender los tiempos de los controles terrestres y generar demoras en las operaciones aeroportuarias. Durante las primeras horas de la jornada ya se registraban vuelos demorados en Aeroparque.

En paralelo, el personal de las áreas administrativas de la ANAC lleva adelante una retención de tareas.

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El conflicto gremial está relacionado principalmente con cuestiones salariales y presupuestarias.

Desde ATE-ANAC denuncian que los trabajadores llevan tres años sin una negociación paritaria sectorial y que una parte de sus salarios permanece congelada desde hace más de diez meses.

Según el cronograma anunciado por ATE-ANAC, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre está prevista una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.

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La medida puede provocar demoras en los vuelos que operan en Aeroparque y Ezeiza debido al incremento de los controles y los tiempos administrativos. Por eso, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos.