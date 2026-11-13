Las universidades nacionales de todo el país afrontarán una nueva semana de paros y movilizaciones en medio del conflicto que mantienen los trabajadores del sector con el Gobierno nacional. Las medidas son impulsadas por las federaciones Conadu, Conadu Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

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La decisión forma parte de un plan de lucha que busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, reclamar una actualización de los salarios y obtener respuestas frente a la situación presupuestaria de las instituciones educativas.

La Conadu Histórica resolvió realizar un paro nacional de una semana, que comenzó ayer y se extenderá hasta el miércoles 18. La medida también cuenta con la adhesión de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).

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Por su parte, la Conadu convocó a una nueva jornada de paro para el lunes 16. Además, la federación tiene prevista otra medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Presupuesto 2027, cuya fecha tentativa es el miércoles 25.

En tanto, el personal nodocente nucleado en FATUN también participa del plan de protestas. La organización estableció jornadas de paro de 24 horas ayer y el lunes 16, sin asistencia a los lugares de trabajo.

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Entre los principales reclamos de los sindicatos se encuentra la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que mantienen con los trabajadores docentes y preuniversitarios y el rechazo a las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2027.

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En ese sentido, las organizaciones cuestionan que el proyecto del Gobierno nacional contempla destinar $7,3 billones al sistema universitario para el próximo año, mientras que, según las estimaciones del sector, serían necesarios alrededor de $11 billones para garantizar su funcionamiento.

El conflicto también genera preocupación por las consecuencias sobre el calendario académico. Las distintas medidas de fuerza podrían afectar el dictado de clases, las actividades administrativas y el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

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De esta manera, las universidades nacionales continuarán atravesadas por un escenario de protestas y reclamos que se extenderá durante noviembre, mientras los gremios mantienen sus exigencias de mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.