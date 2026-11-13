El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió quitar del registro de proveedores de servicios de pago a Sur Finanzas PSP S.A., una billetera virtual relacionada con el empresario Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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La decisión se tomó luego de que el organismo detectara irregularidades en los movimientos financieros de la compañía. Según los informes presentados, la firma aseguró que no había realizado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026, aunque se identificaron transferencias por más de 393 mil millones de pesos durante ese período.

Otro de los motivos que impulsó la medida fue la falta de documentación necesaria para comprobar que la empresa había devuelto todo el dinero que sus usuarios mantenían en sus cuentas. Además, Sur Finanzas había comunicado el cierre de sus servicios de pago.

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La resolución del Banco Central se conoció después de que Ariel Vallejo fuera procesado en una investigación judicial por presunto lavado de dinero, que se desarrolla en los tribunales de Lomas de Zamora.

En ese marco, la Justicia intenta establecer si la estructura económica de la compañía fue utilizada para introducir fondos de procedencia ilegal dentro del circuito financiero y hacerlos pasar por operaciones legítimas.

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Por último, es importante señalar que la exclusión de Sur Finanzas del registro oficial constituye una sanción administrativa y no significa que la empresa o sus responsables hayan recibido una condena penal. La investigación judicial continúa su curso para determinar posibles responsabilidades.

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