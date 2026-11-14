Un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social volvió a poner bajo la lupa el sistema de actualización de las jubilaciones en Argentina. Los magistrados declararon inconstitucional la fórmula de movilidad establecida durante el gobierno de Alberto Fernández, al considerar que su aplicación provocó una pérdida considerable del poder adquisitivo de los haberes previsionales.

Ads

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, integrada por Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, en el marco de una demanda presentada por la jubilada Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El eje del conflicto estuvo en la Ley 27.609, que comenzó a aplicarse en 2021 y establecía aumentos trimestrales calculados a partir de la evolución de los salarios y la recaudación de la seguridad social. El mecanismo no incorporaba directamente la inflación como variable para determinar los incrementos.

Al analizar el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los jueces observaron una diferencia significativa entre los ajustes jubilatorios y el aumento del costo de vida.

De acuerdo con los datos evaluados, los haberes registraron una suba acumulada del 553,55%, mientras que la inflación alcanzó el 1.129,07%. Esa disparidad se tradujo en una pérdida del 46,83% del poder de compra, una situación que el tribunal consideró incompatible con la protección constitucional de los ingresos previsionales.

Ads

A partir de esa conclusión, la Justicia dispuso que la ANSES deberá realizar un nuevo cálculo de la jubilación de la demandante, tomando como referencia el sistema de movilidad establecido por la Ley 27.426, sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Aquella fórmula contemplaba una combinación del 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor y el 30% de la evolución salarial, a diferencia del mecanismo que posteriormente la reemplazó.

La revisión judicial comprende el período que va desde enero de 2021 hasta junio de 2024. A partir de entonces, deberá considerarse el régimen de actualización mensual basado en la inflación, implementado mediante el Decreto 274/2024.

Ads

Sin embargo, el fallo no significa que la jubilada recibirá automáticamente la totalidad de las diferencias calculadas. Para establecer el monto correspondiente deberán contemplarse los aumentos, adelantos y ayudas extraordinarias que ya percibió, además de los límites de prescripción reconocidos en la sentencia.

La resolución tampoco modifica de manera general los haberes que actualmente paga la ANSES. Al tratarse de una decisión vinculada con un expediente particular, sus efectos directos corresponden únicamente a la beneficiaria que inició el reclamo.

No obstante, el pronunciamiento podría convertirse en un antecedente para otras demandas previsionales que cuestionen la aplicación de la misma fórmula durante el período analizado.

El fallo vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos utilizados para actualizar las jubilaciones y su capacidad para preservar los ingresos de los adultos mayores frente a los procesos inflacionarios que atravesó el país.

Puede interesarte