A nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan, la ciudad de Río Gallegos será escenario de un emotivo homenaje con la inauguración de “Los 44 Latidos”, el primer museo del país dedicado exclusivamente a preservar la memoria de los 44 tripulantes que perdieron la vida en noviembre de 2017.

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La iniciativa fue impulsada por Víctor Burgos, un vecino de la capital santacruceña que desde hace ocho años organiza actividades conmemorativas y mantiene un estrecho vínculo con los familiares de las víctimas. El establecimiento abrirá sus puertas este domingo 15 de noviembre, a las 16, en el barrio ADOSAC, con la participación prevista de allegados a los marinos.

El proyecto nació de una inquietud personal que comenzó a tomar forma en 2018, cuando Burgos decidió construir una réplica de la embarcación como reconocimiento a sus integrantes. Con el tiempo, aquella propuesta se transformó en una iniciativa de mayor alcance, sostenida mediante recursos propios y la colaboración de distintas personas.

Uno de los momentos decisivos ocurrió en 2025, cuando recibió un sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real, entregado por una familiar del submarinista. Ese gesto lo llevó a comprometerse públicamente con la creación de un lugar permanente para conservar los recuerdos de la tripulación.

El museo contará con prendas, pertenencias personales y otros elementos aportados por las familias, además de una placa enviada por la Armada Argentina en reconocimiento a una réplica del submarino realizada por Burgos.

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La propuesta busca trascender la exhibición de objetos históricos y convertirse en un ámbito donde los visitantes puedan conocer las historias personales de quienes integraban la dotación, sus trayectorias y el legado que dejaron.

La inauguración coincide con el Día Nacional por la Memoria de los Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan, establecido mediante la Ley 27.758 en 2024. La jornada recuerda el 15 de noviembre de 2017, cuando se perdió contacto con la embarcación mientras navegaba por el Atlántico Sur, a la altura del Golfo San Jorge.

Después de un año de búsqueda, los restos fueron localizados el 17 de noviembre de 2018, a unos 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad.

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La tragedia provocó una profunda conmoción nacional y dejó una huella particularmente significativa en Mar del Plata, ciudad donde tenía asiento el submarino y desde la cual había partido para cumplir su última misión.

Con la apertura de “Los 44 Latidos”, Río Gallegos sumará un nuevo espacio de homenaje y reflexión, construido a partir del compromiso de un ciudadano y el acompañamiento de las familias. Una iniciativa destinada a mantener presentes los nombres y las historias de los 44 submarinistas, cuyo recuerdo permanece vigente en la sociedad argentina.