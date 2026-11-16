El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al Presidente de la Nación, Javier Milei de "adulterar la historia" y de “destruir el futuro”, luego de que el mandatario reivindicara a Manuel Belgrano como precursor de las ideas libertarias. A su vez, también cuestionó la intención del Gobierno nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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A través de un mensaje en su cuenta de X, Kicillof contrapuso las ideas económicas de Belgrano con las políticas impulsadas por Milei y defendió el papel del Estado en la promoción de la industria nacional, la protección del empleo y el desarrollo productivo. Los dichos tienen lugar luego de que el Presidente calificara a Belgrano como “el primer economista moderno” y lo vinculó con las ideas de la libertad.

En este sentido, el mandatario provincial recordó que Belgrano fue uno de los precursores del pensamiento económico nacional y que sostenía que la soberanía estaba vinculada con el desarrollo de la producción. Y para sostener sus dichos, Kicillof citó dos escritos del prócer nacional, el primero de 1802, en el que señalaba que las naciones debían evitar que sus materias primas salieran al exterior para ser manufacturadas. El segundo, de 1810, cuando sostuvo que “ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”.

“Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo”, sostuvo el gobernador.

Y al párrafo siguiente, el mandatario provincial señaló que Milei “no entiende a Belgrano”, pero que “tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica”. "No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía”, expresó.

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El gobernador también vinculó las declaraciones presidenciales con el escenario político y electoral. Según planteó, Milei utilizó el mismo discurso para relanzar su campaña por la reelección y avanzar sobre las reglas del sistema democrático con el objetivo de aumentar sus posibilidades de continuar en el poder.

En el mismo mensaje, Kicillof reiteró su rechazo a la eliminación de las PASO, una posición que ya había manifestado públicamente y sostuvo que busca modificar las reglas electorales para favorecer sus posibilidades de reelección.

Al mismo tiempo, aclaró que las instituciones electorales pueden mejorarse, pero cuestionó que el Gobierno nacional impulse modificaciones sin un debate que consideró honesto. “Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”, comentó.

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En el final de su mensaje, Kicillof comentó que seguirá “haciendo lo que el presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa”. A su vez, argumentó de la necesidad de que un nuevo gobierno “genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo”.

"Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro", concluyó.

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