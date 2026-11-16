El Ministerio de Seguridad Nacional informó este lunes que su titular, Alejandra Monteoliva, será sometida a una cirugía de columna y permanecerá hospitalizada durante los próximos días para cumplir con el tratamiento y el proceso de recuperación correspondiente.

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Según explicaron desde la cartera, la intervención había sido aplazada por decisión de la funcionaria, quien optó por esperar hasta la finalización de dos operativos considerados prioritarios: el dispositivo de seguridad desplegado durante la visita del papa León XIV a la Argentina y el traslado de internos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz.

Este último procedimiento concluyó el jueves pasado, cuando 69 detenidos fueron trasladados al nuevo establecimiento penitenciario, completando un proceso que había comenzado en octubre y que involucró a distintas fuerzas federales.

Monteoliva también participó en la coordinación del operativo de seguridad por la presencia del sumo pontífice en el país, que requirió un despliegue conjunto de efectivos nacionales, provinciales y locales.

A pesar de la internación, la ministra continuará siguiendo la agenda del Ministerio de Seguridad de forma remota durante la semana. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre la duración de su recuperación.

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