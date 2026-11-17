Javier Milei volvió a apuntar contra el peronismo y lo responsabilizó por parte de la incertidumbre que, según su interpretación, explica la suba del riesgo país. Durante un discurso ante empresarios, el mandatario utilizó nuevamente el término “Orcolandia” para referirse a sus adversarios políticos y aseguró que la Argentina necesita dejar atrás ese escenario para recuperar la confianza de los mercados.

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“Los argentinos no van a votar hacia el pasado”, afirmó el jefe de Estado, en una referencia directa a las elecciones presidenciales de 2027 y a la posibilidad de que su espacio político continúe al frente del Gobierno.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizada en el Alvear Palace Hotel, donde Milei expuso ante representantes del sector empresarial y defendió los principales lineamientos de su programa económico.

En uno de los tramos centrales de su exposición, el Presidente sostuvo que la Argentina todavía enfrenta dificultades para reducir el riesgo país debido a la desconfianza que genera la posibilidad de un cambio de rumbo político. “Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, expresó.

En ese sentido, planteó una disputa entre dos modelos de país: por un lado, lo que definió como “el partido del Estado” y, por otro, “la opción de la libertad”, en referencia al proyecto político de La Libertad Avanza.

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Milei también defendió el equilibrio fiscal como una condición indispensable para reducir el costo del financiamiento y facilitar las inversiones. Según explicó, la baja del riesgo país permitiría reducir las tasas de interés y generar mejores condiciones para el crecimiento económico.

El mandatario también aprovechó el encuentro para enviar un mensaje electoral y adelantar parte de sus planes para un eventual segundo mandato. Milei aseguró que su equipo ya trabaja en un nuevo paquete de transformaciones económicas y políticas que buscaría implementar a partir de diciembre de 2027, en caso de conseguir la reelección. “Si ganamos en primera vuelta, estamos trabajando en un conjunto de reformas que todo lo que hicimos va a quedar chiquitito”, sostuvo.

De esta manera, el Presidente dejó en claro que pretende profundizar el programa de desregulación, reducción del gasto público y reformas estructurales que impulsa desde el inicio de su gestión.

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Durante su discurso, Milei también destacó la tarea del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y volvió a poner el foco en la reducción de la presión tributaria. El jefe de Estado aseguró que el objetivo de su administración es devolverles a los contribuyentes alrededor de 500.000 millones de dólares para 2031, mediante una política sostenida de reducción de impuestos.

Además, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó que busca extender su lógica al conjunto de la economía argentina.

En ese marco, insistió en que la reducción del gasto público es una condición necesaria para avanzar con nuevas rebajas impositivas y estimular la inversión privada.

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con el papel del sector privado en la recuperación económica. Frente a los empresarios presentes, Milei reclamó mayor iniciativa y los convocó a asumir riesgos para impulsar nuevos proyectos. “Hay que jugársela, hay que animarse, hay que arriesgarse”, expresó.

El Presidente sostuvo que el crecimiento económico no debe apoyarse en el estímulo del consumo, sino en el ahorro, la inversión y la generación de riqueza a través de la actividad privada. También reivindicó el ajuste del gasto estatal y afirmó que su Gobierno ya devolvió más de 25.000 millones de dólares a los contribuyentes mediante distintas medidas de reducción impositiva.

Con un discurso marcado por las críticas a la oposición y las señales hacia las próximas elecciones, Milei volvió a instalar el escenario de 2027 como una disputa entre dos modelos económicos y políticos.