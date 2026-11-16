El Foro Permanente de Discapacidad llamó a una movilización al Congreso este jueves a las 11:00 en reclamo de la Ley de Discapacidad, que el Senado tratará ese mismo día y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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En un comunicado la entidad expresó: “Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocamos a las organizaciones, instituciones prestadoras, trabajadores, familias y a toda la sociedad a estar presentes frente al Congreso de la Nación y acompañar a las y los senadores en esta sesión”.

En el escrito manifestaron sus deseos de que la iniciativa se convierta para que “permita avanzar hacia un sistema de prestaciones sostenible, con previsibilidad y garantías" para las personas con discapacidad y quienes ”trabajan diariamente para asegurar sus derechos".

La entidad explicó que la jornada representa una “instancia decisiva" para miles de personas con discapacidad que ”necesitan respuestas concretas frente a la crisis que atraviesa el sector". Al mismo tiempo indicó que "la continuidad de las prestaciones, el financiamiento del sistema y las condiciones necesarias para garantizar los apoyos constituyen demandas urgentes que requieren una respuesta legislativa".

"Desde el FORO sostenemos que garantizar los derechos de las personas con discapacidad exige decisiones políticas, recursos suficientes y un compromiso efectivo del Estado", agregaron.

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E hizo hincapié en que "la continuidad de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema son condiciones indispensables para asegurar la autonomía, la calidad de vida y el ejercicio de derechos".

Por último, el FORO recordó las las palabras del Sumo Pontífice durante su estadía en Argentina: “Durante su reciente visita a la Argentina, el papa León XIV dejó un mensaje que interpela a toda la sociedad y, especialmente, a quienes tienen responsabilidades de gobierno: 'El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad”.

"Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el país que queremos construir y sobre la responsabilidad de traducir ese reconocimiento en políticas públicas concretas", concluyó la entidad.

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Por otro lado, el Senado debatirá este jueves 19 la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, en busca de su aprobación definitiva, ya que posee media sanción de Diputados y dictamen favorable de comisiones en el Senado con un importante apoyo político. Y que tiene como objetivo modificar el esquema actual de emergencia nacional.

Entre sus puntos la ley busca hacer foco en la protección y trabajo. Ya que mantiene el carácter permanente del marco normativo y permite compatibilizar las pensiones por discapacidad con un empleo formal o monotributo, con el límite de dos salarios mínimos.

Además se enfoca en la salud y prestaciones, donde garantiza la continuidad de las coberturas con el CUD y el programa Incluir Salud, junto a un nomenclador único y aranceles actualizados según la movilidad jubilatoria.

Por último se encuentra el presupuesto y control, donde se establece un piso presupuestario anual, ordena el pago a prestadores y regula las auditorías de prestaciones con derecho a descargo para los usuarios.

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