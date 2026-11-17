La crecida del río Paraná y el alerta meteorológico generan preocupación en distintas localidades del Litoral argentino. En las ultimas horas, el nivel del agua alcanzó los 5,83 metros y superó la cota de evacuación, establecida en 5,70 metros por el Instituto Nacional del Agua (INA).

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El avance del río ya provocó el traslado preventivo de 217 personas pertenecientes a 66 familias, principalmente de zonas ribereñas de Alto Verde y otros sectores vulnerables de la capital provincial.

De acuerdo con los registros oficiales, el nivel de alerta en Santa Fe comienza en los 5,30 metros. La superación de la marca de evacuación no significa que toda la ciudad esté inundada, pero sí representa un riesgo para las viviendas, los accesos y los servicios ubicados en las zonas más bajas.

Uno de los sectores que concentra mayor preocupación es Alto Verde, donde se desarrollan tareas de asistencia y alojamiento para las familias que debieron abandonar sus hogares.

También se mantienen los operativos preventivos en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo, donde el avance del agua afecta a sectores habitados y obliga a reforzar las medidas de protección.

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Las autoridades locales trabajan en la construcción de módulos habitacionales, el refuerzo de defensas y el funcionamiento de centros de asistencia para responder ante una eventual profundización de la creciente. Además, se realizan recorridas y tareas de acompañamiento para los vecinos que permanecen en sus viviendas en sectores comprometidos.

El incremento del caudal del Paraná también llevó a superar las respectivas cotas de evacuación en distintas localidades del Litoral, como Paraná, Entre Ríos; Reconquista, Santa Fe; Goya, Corrientes; La Paz, Entre Ríos; y Rosario.

El panorama genera especial atención en la ciudad santafesina, ya que las proyecciones hidrológicas anticipan que el agua podría continuar avanzando hacia el sur durante los próximos días.

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Según los informes técnicos, el fenómeno responde al avance de una onda de crecida desde la cuenca superior del Paraná, impulsada por las lluvias y el incremento de los caudales.

El Instituto Nacional del Agua prevé que los niveles continúen elevados durante las próximas jornadas, con nuevas subas en Santa Fe y Paraná. En algunas localidades ubicadas más al norte podría comenzar un descenso gradual, aunque el escenario seguirá siendo complejo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los dispositivos de prevención y asistencia para las familias afectadas, en un contexto de creciente preocupación por el impacto del río sobre las poblaciones ribereñas.